Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — «Программа 6,5%» — будет продлена. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, передает ТАСС.



«На закрытой встрече Дмитрия Анатольевича с бизнесом тема этой программы поднималась, и Дмитрий Анатольевич сказал, что эта программа будет продлена, и на нее будут выделены дополнительные ресурсы», — сказал министр.