Отечественные владельцы малого и среднего бизнеса смогут в обозримом будущем привлекать в качестве дополнительного финансирования криптовалюту, сказал глава общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в рамках нулевого дня инвестиционного форума в Сочи, посвященного молодежному предпринимательству.

По его словам, некоторые предприниматели из сектора малого бизнеса уже проводят ICO, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопрос о возможном потенциале использования криптовалюты для финансирования малого бизнеса, он заметил, что здесь есть плюсы и минусы: с одной стороны это безналоговая сфера, но, с другой стороны, непонятно, как будут возвращаться вложенные средства. Вопрос нуждается в проработке.