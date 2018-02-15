МВД поддерживает инициативу Центробанка в области регулирования порядка оборота криптовалют в России. Об этом сообщил руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов, передает ТАСС.

По его словам, «анонимность и транснациональность криптовалют в совокупности с активным развитием теневого Интернета образуют благоприятную среду для передачи и отмывания криминального капитала».

«В этой связи полагаю необходимым поддержать законодательную инициативу Центробанка, которая предполагает регламентировать порядок оборота криптовалюты в России», — сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, посвященном противодействию пропаганде наркотиков через социальные сети.