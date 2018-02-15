Минфин РФ не исключает снижения минимального уровня стоимости облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) при размещении следующих выпусков бумаг, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума.



Минфин в 2017 году запустил новый инструмент для сбережений россиян — ОФЗ для населения, которые оказались весьма популярными как альтернатива банковским вкладам. Минфин успешно реализовал два розничных транша по 15 млрд рублей и запустил третий транш аналогичным объемом. В 2018 году министерство намерено продолжить выпускать облигации для населения.

«Мы видим, что для облигаций для населения можно было бы установить более интересные корректировки в действующем механизме выпуска… в том числе снизить минимальный уровень стоимости такой облигации», — сказал Силуанов.

По его словам, банки, которые в прошлом году распространяли ОФЗ-н — Сбербанк и ВТБ, — сами стали выпускать облигации для населения. «Поэтому мы для них получились как конкуренты, и спрос на наши облигации несколько снизился среди населения», — пояснил министр.

«У нас стоит задача посмотреть, проанализировать, что нужно, какие бумаги были бы интересны для наших граждан, и, соответственно, принять решение, которое сделало бы этот инструмент более интересным», — сказал он. По словам Силуанова, необращаемость облигаций для населения была одной из договоренностей с банками, которые являлись распространителями этих бумаг. «Не исключаю, что нужно будет еще раз вернуться к этому вопросу», — отметил министр.

«(Доходность облигаций) тоже определяется рынком в зависимости от стоимости облигаций федерального займа, поэтому в целом мы видим, что снижение доходности наших бумаг в том числе будет и для населения. Но в чем преимущество — это то, что все равно доходность по нашим бумагам выше, чем доходность по депозитам, надежнее целого ряда депозитов банков. Я согласен, что если бы это был более ликвидный инструмент, повысилась бы его привлекательность», — заключил он.