Если идея «внутренней амнистии», которую бизнес обсуждал на прошлой неделе с президентом, реализуется, юридическим лицам могут дать освобождение от санкций за неуплату налогов при условии, что они заявят о такой неуплате, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме в Сочи.



«Есть (доводы) за и против такой амнистии. Речь идет о том, что, если предприятие в прошлый год не платило налоги, а сейчас оно показало, что у него за прошлые годы неуплаты, оно должно это сделать заплатить. Вопрос — применять ли санкции к таким предприятиям или нет; это надо обсуждать», — сказал Силуанов, передает РБК .

«Никто не собирается прощать неуплату налогов. Если ты не заплатил налог, то ты это должен сделать. Но если ты заявился и сказал, что готов заплатить налоги за предыдущие налоговые периоды, не применяйте ко мне санкции — такая постановка вопроса может быть рассмотрена», — добавил министр.

О том, что 9 февраля на закрытой встрече президента Владимира Путина с бюро РСПП обсуждалась идея «внутренней амнистии», сообщил на прошлой неделе глава РСПП Александр Шохин. «Не надо, как говорится, чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам. И вот здесь какой-то переходный период должен быть. Мы, к сожалению, не предложили конкретные формулы, но договорились пообсуждать эту тему с правительством», — рассказал тогда Шохин.

В последнее время это уже третья инициатива, ассоциирующаяся со словом «амнистия». В декабре 2017 года Госдума и президент списали физлицам и индивидуальным предпринимателям долги по имущественным налогам и страховым взносам. В феврале Госдума приняла в трех чтениях пакет законопроектов о продолжении амнистии капиталов (добровольное декларирование физлицами зарубежных счетов и активов в обмен на освобождение от ответственности, возможность безналоговой ликвидации контролируемых иностранных компаний).