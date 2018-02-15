По словам замглавы Минфина Сергея Сторчака, «Стратегия повышения финансовой грамотности населения на период до 2023 года» предусматривает в текущем году две «большие недели» — для молодежи и для взрослых.
Министерство финансов России не планирует повышать финансовую грамотность населения в отношении криптовалют, в этом нет необходимости, сообщил РИА Новости замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Правительство РФ в прошлом году начало реализовывать разработанную Минфином «Стратегию повышения финансовой грамотности населения на период до 2023 года». Сторчак, который курирует реализацию этой стратегии в Минфине, отметил, что стратегия предусматривает в текущем году две «большие недели» — для молодежи и для взрослых.
«У нас в проекте пока нет (повышения финграмотности в отношении криптовалют. — Прим. ред.), да и нет необходимости», — сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
«Вообще современные электронные технологии в финансовой сфере принципиально ничего не меняют, это то же финансовое посредничество, только на ином уровне взаимодействия владельца денег и получателя денег», — пояснил он.
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