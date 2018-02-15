Министерство экономического развития (МЭР) РФ планирует в течение двух — трех недель сформулировать свою позицию по законодательному регулированию ICO (первичное размещение токенов для привлечения финансирования). Об этом рассказал журналистам статс-секретарь, замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Я думаю, что в ближайшие две — три недели», — сказал он в ответ на вопрос о сроках формулировки позиции Минэкономразвития по вопросу регулирования ICO.

«У нас, безусловно, есть свои подходы, в том числе мы обсуждали их с ЦБ в то время, когда обсуждали закон о краудфандинге. Но пока у нас позиция еще не сформирована по тем предложениям, которые представил Минфин. У нас два уполномоченных органа в этой сфере — Минфин и ЦБ. Когда к нам соответствующий законопроект зайдет на согласование, тогда мы по нему свою позицию выскажем», — добавил Фомичев.

Он напомнил, что законопроект о регулировании ICO разрабатывается в рамках системы управления программой «Цифровая экономика РФ». «Он должен рассматриваться в рабочей группе по направлению нормативно-правового регулирования, за которое МЭР отвечает в рамках правительства», — пояснил замглавы Минэкономразвития.