Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Министерству экономического развития подготовить проект по созданию национальной системы управления данными на базе Росстата.



Он указал, что необходимо избавить предпринимателей от дублирования отчетов для разных ведомств.

«В самой системе сбора данных мы должны не просто избавиться от дублирования, — постепенно от сбора отчетности переходить к доступу к первичной информации, как мы это сейчас делаем, внедряя систему контрольно-кассовой техники», — сказал он в ходе выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Мы должны начать построение национальной системы управления данными на базе Росстата. Важно, чтобы этим занялось Минэкономразвития, в ближайшее время подготовило приоритетный проект правительства по этому вопросу», — подчеркнул Медведев.