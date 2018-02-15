Объем эмиссии облигаций федерального займа для населения может быть увеличен до 100 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Российском инвестиционном форуме.

«Наши граждане приобрели ОФЗ на 30 миллиардов рублей, люди доверяют государственным бумагам и готовы в них инвестировать . В связи с этим я подготовлю поручение Минфину об увеличении объема эмиссии до 100 миллиардов рублей в 2018 году», — сообщил Медведев.



Он также сказал, что практику выпуска облигаций надо распространить и на региональном уровне.