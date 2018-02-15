Недостаточное развитие инфраструктуры может привести к распаду страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе дискуссии «Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Современная инфраструктура — это вопрос существования страны, она будет или не будет. Масштабы страны таковы, что отсутствие вложений в инфраструктуру означает деградацию всего пространства», — сказал Медведев.

«У нас не существует будущего, если не будет развития инфраструктуры», — заявил премьер.

Медведев указал, что развития цифровой экономики и технологий недостаточно для того, чтобы улучшить жизнь людей. «Цифровой мир не отменил мир реальный, а реальный мир — это инфраструктура для нашей страны», — подчеркнул он.