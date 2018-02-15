Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин перечислил, на какие госнужды потратит 1 трлн рублей, если он у него появится.



Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов во время сессии на Российском инвестиционном форуме задал Кудрину задачку. «У вас появился дополнительный 1 триллион рублей на расходы бюджета в 2018 году. На что вы потратите 1 триллион за 10 секунд?» — спросил Абызов.

Кудрин обратил внимание, что на такой вопрос ему ответить легко, потому что ЦСР уже подготовил и практически опубликовал предлагаемый им бюджетный маневр.

Бывший министр финансов указал, что потратил бы «предлагаемые» деньги в трех равных частях. «Во-первых, на образование — на все реформы и процессы в образовании. Образование — самое слабое место сегодня во всем новом развитии в нашей стране. Второе — здравоохранение. По качеству здравоохранения мы отстаем даже от развивающихся стран. И третье — это инфраструктура. Качество инфраструктуры в стране не соответствует новым вызовам экономического роста», — отметил он.

По оценкам Кудрина, такие вложения составят примерно плюс 2,3% ВВП, которые необходимо будет нарастить в эти три отрасли.