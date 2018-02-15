Бывший министр финансов Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок озвучил свои самые большие ошибки на посту вице-премьера. Напомним, Кудрин был вице-премьером российского правительства два раза: в 2000—2004 годах, а также в 2007—2011 годах.



«Первой и самой большой структурной неудачей я считаю провал административной реформы», — сказал Кудрин, при этом он отметил, что остаются проблемы забюрокраченности и серьезного давления на бизнес контрольно-надзорной деятельности в связи с тем, что до сих пор не были изменены принципы работы, а также не было внедрено стратегическое управление.

В качестве второй ошибки Кудрин назвал то, что, пока он был вице-президентом, не удалось поднять уровень пенсионного возраста. «Был кризис 2009 года, мы тогда на 10—15% подняли пенсии, несмотря на спад, а вместе с тем, что было с 1 января 2010-го, почти 50% получилось. То есть мы на 50% подняли пенсии, и было неплохо», — сказал Кудрин.

По мнению главы ЦСР, сейчас переход на новый пенсионный возраст — один из самых трудоемких процессов. Осложняет ситуацию то, что почти все страны уже перешли на новый пенсионный возраст.

«С того момента, как мы это не сделали, мы стали тратить на пенсионную систему в виде дотаций 2—3% ВВП. В текущих ценах это 1,8 трлн рублей ежегодно дополнительно, — подсчитал экс-министр. — Тогда я считал, что это выдавит, остановит развитие образования, здравоохранения, инфраструктуры в стране».

«Бюджетный маневр — тогда мне не удалось (его совершить), — обозначил третью ошибку Кудрин. — Все помнят, почему я ушел из правительства. Я сказал, что решения, которые в тот момент принимались, ограничат экономический рост, увеличат непроизводительные расходы и вызовут стагнацию».

Одновременно председатель ЦСР считает важнейшей структурной реформой в России приватизацию.

Экс-министр финансов напомнил, что в 2013 году «была принята достаточно продвинутая, серьезная программа приватизации», которая «тут же в течение года «умерла». Если бы этого не произошло, уверен Кудрин, сегодня в России была бы существенно большая доля и активность частного сектора, а также конкуренция в нем.