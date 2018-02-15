Креативная индустрия станет драйвером для преобразования и модернизации экономики, такое мнение высказал глава ЦСР Алексей Кудрин в ходе Российского инвестиционного форума.

«Мы видим целый спектр интересных видов активности, то, что мы называем креативной индустрией, это отрасли, связанные с дизайном, модой, цифровыми проектами, ремеслами, культурой, коммуникациями и так далее. Эта сфера становится мощным источником преобразования и модернизации экономики и разных отраслей промышленности. Создание этих новых возможностей через эти направления — это ответ и веление времени», — сказал Кудрин.

Он считает, что отрасли будут очень быстро меняться, «мы потеряем до трети занятых на старых профессиях». При этом отрасли креативных индустрий будут расти темпами выше средних.

По словам Кудрина, еще одним драйвером развития является развитие городов. «Урбанизация, развитие городской среды является одним из самых мощных драйверов экономического роста, крупные города будут расти выше средних темпов», — указал он.