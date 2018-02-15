Оснований для ужесточения санкций США против ВТБ нет, а слухи о применении новых санкций к банку после публикации «кремлевского списка» ни на чем не основаны, заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает РИА Новости .

«Они ни на чем не основаны», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя слухи о возможности применения новых санкций США к ВТБ. «Нет никаких оснований для этого, никаких решений или даже каких-то утечек», — добавил он.

Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский список», куда вошли почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал доклад «недружественным актом», который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом «собака лает, а караван идет».

Между тем ВТБ с 2014 года находится под санкциями Евросоюза и США на фоне ухудшения ситуации на Украине, которые осложняют привлечение банком финансирования и проведение банковских операций.