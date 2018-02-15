Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин высоко отозвался о председателе ЦБ Эльвире Набиуллиной, назвав ее выдающимся специалистом и руководителем.

«Я коммерческий банкир. Я очень уважаю и поддерживаю Эльвиру Набиуллину», — заявил Костин в интервью телеканалу «Россия 24».



«Она женщина, но, наверное, единственный из руководителей ЦБ за весь постсоветский период, который имел по-настоящему храбрость и мужество, чтобы начать расчистку банковского сектора, чего до нее никто не делал. Ни один из предшественников не имел достаточно, как говорят на Западе, guts — кишок, чтобы это сделать. Она за это взялась, это не очень благодатная миссия, ее много за это критикуют, а я ее поддерживаю», — сказал Костин.

Костин поставил в заслуги председателю ЦБ то, что она, как хороший специалист в области макроэкономики, выстроила систему, которая привела к самой низкой инфляции за всю историю страны, и сумела «действительно довольно четко контролировать банковский сектор».