ВТБ может заняться работой в сфере криптовалют после появления жесткого регулирования этого рынка, заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает РИА Новости .

«Я пока осторожен, я не противник, но и не сторонник этого. Я хочу посмотреть, в какой степени в России законодательно будут сделаны рамки и когда, а если это станет частью общего финансового рынка и общей валютной системы, то тогда мы этим, конечно, займемся, и я не думаю, что мы опоздаем сильно», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Костина, жесткое регулирование отсечет от биткоина большую часть серых денег. «Сейчас все цены растут, все радуются. Когда будет жесткое регулирование (как в финансовой сфере), это отсечет от биткоина очень большую часть премиальных денег и других денег серого происхождения. Я думаю, что сама по себе технология может быть интересна, но это абсолютно неустоявшийся еще рынок, во многом там действительно много мошенничества. Кто-то майнит, а кто-то рисует, но в общем-то примерно процесс один», — сообщил он.

Костин напомнил, что недавно глава МВФ Кристин Лагард заявила, что биткоин обязательно должен попасть под регулирование. «Понимаете, вот после финансового кризиса (2007—2009 годов) особенно весь мир занимался только тем, что пытался отрегулировать финансовые рынки. И «большая двадцатка» работала, и «Базель III» родился, и вообще сегодня большое международное сотрудничество», — рассказал он.

«И вдруг появляется абсолютно независимая какая-то валюта, которая ничем не регулируется, вообще никак не учитывается. Там, кстати, не работают правила борьбы с отмыванием денег. И это не может продолжаться долго. Это такая сейчас высоко спекулятивная игрушка, где, конечно, можно хорошо заработать, но мы хорошо помним, как люди зарабатывали на МММ и на других финансовых пирамидах. Конечно, тут не то же самое, но в любом случае в ближайший год или годы обязательно мы урегулируем жестко процессы этого рынка», — полагает Костин.