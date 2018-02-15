Банки сегодня конкурируют в разработке технологических платформ не с финтехом, а между собой, заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает РИА Новости .

«Банковский сектор переживает огромный процесс своих изменений. Я думаю, угрозы, что банки проиграли финтеху, не подтверждаются. Я думаю, что банки сегодня сами стали драйверами цифровых методов работы, все банки сегодня формируют большие деньги и большие ресурсы привлекают, я думаю, что здесь банковская сфера одна из ключевых, где изменения будут происходить», — сказал Костин в интервью телеканалу«Россия 24».

«Я думаю, что конкуренция сегодня даже не с финтехом, конкуренция сегодня банков с теми банками, кто предложит лучшую технологическую платформу, тот и будет побеждать в этой конкуренции», — добавил он.

Костин отметил, что сегодня в мире, конечно, есть много технологий, «огромный прорыв происходит». «Он будет иметь свои негативные последствия: в том числе освобождение рабочих рук в большом количестве. Тем не менее процессы все равно идут, здесь нам главное — не отстать», — сообщил он.

Глава ВТБ также добавил, что в России «мозги есть», людей, которые изобретают новые технологии, хватает.