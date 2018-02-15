Одна из крупнейших криптовалютных бирж Bitfinex внезапно закрыла доступ к маржинальной торговле для корпоративных инвесторов из США.

Некоторые корпоративные клиенты Bitfinex выразили свое недовольство в соцсети Reddit после того, как обнаружили, что их доступ к маржинальным торгам закрыт. При этом введенные в конце прошлого года ограничения в доступе к услугам биржи касались лишь резидентов США, являющихся частными лицами, сообщает ForkLog .

Представители Bitfinex пока не дали официального комментария.