В базе знаний Bitfinex ничего не говорится об ограничениях для американских корпоративных клиентов.
Одна из крупнейших криптовалютных бирж Bitfinex внезапно закрыла доступ к маржинальной торговле для корпоративных инвесторов из США.
Некоторые корпоративные клиенты Bitfinex выразили свое недовольство в соцсети Reddit после того, как обнаружили, что их доступ к маржинальным торгам закрыт. При этом введенные в конце прошлого года ограничения в доступе к услугам биржи касались лишь резидентов США, являющихся частными лицами, сообщает ForkLog.
Представители Bitfinex пока не дали официального комментария.
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