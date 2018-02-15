Компания «Сбербанк Управление активами» объявила о запуске мобильного приложения, доступного для устройства на платформах Android и iOS. «Теперь операции с открытыми паевыми инвестиционными фондами и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно осуществлять в своем смартфоне», — говорится в релизе компании.

Приложение рассчитано как на новичков в инвестировании, так и на опытных инвесторов. Интерфейс включает функционал индивидуального подбора паевых фондов на основе уровня риска, предпочитаемого объекта инвестирования ( акции , облигации , золото) и валюты активов (рубли, доллары США). В случае затруднений клиент может прямо в приложении задать вопрос службе поддержки.

Используя функционал мобильного приложения, клиент может выбрать, купить, обменять и погасить паи ПИФов под управлением компании «Сбербанк Управление активами» (за исключением паев ОПИФ РФИ «Сбербанк — Денежный»). На страницах фондов собрана необходимая информация, включая описание, цели, структуру и крупнейшие позиции фонда.

Клиенты компании могут отслеживать состояние своего инвестиционного портфеля, а также вносить в него изменения прямо в смартфоне. С помощью интерактивного графика можно отслеживать динамику стоимости пая или доходность ИИС за различные периоды. Также клиенты могут отслеживать историю операций.

В приложении можно открыть ИИС и совершать операции: изменить стратегию, внести или вывести свои средства.

Оплатить покупку паев фондов и внести деньги на ИИС можно с помощью банковской карты . Приобретение паев осуществляется на сумму от 1 тыс. рублей, первоначальный взнос на ИИС — от 50 тыс. рублей, пополнение ИИС — от 10 тыс. рублей. В компании уточняют, что пополнение ИИС с помощью банковской карты возможно только в том случае, если он был открыт в мобильном приложении или «Личном кабинете» клиента.



Зарегистрироваться в приложении можно с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также получив логин и пароль в одном из уполномоченных отделений Сбербанка , следует из релиза. Также мобильное приложение поддерживает режим просмотра, который не требует авторизации.