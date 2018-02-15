Представители JPMorgan Chase разослали своим клиентам большой отчет, в котором эксперты проанализировали рынок цифровых денег и спрогнозировали дальнейшее развитие криптовалют в качестве средства оплаты, сообщает Business Insider. Криптовалюта может быть использована для инвестиций с целью получения прибыли, но они никогда не заменят традиционные деньги, считают специалисты.



«Огромная волатильность цены цифровых денег по отношению к традиционным валютам или к корзине товаров и услуг сделала криптовалюты не практичными. Криптовалюты используют как платежное средство только в качестве хобби, по крайней мере, для обычных транзакций — для товаров и услуг», — подчеркивают аналитики JPMorgan Chase, передает РБК .

Однако даже в том случае, если бы биткоин и другие монеты соответствовали всем необходимым требованиям чтобы быть традиционными деньгами, они бы не были приняты в обществе, считают эксперты.

«Во всяком случае, даже криптовалюта с гипотетической стабильной стоимостью вряд ли будет конкурировать с долларом за оплату товаров и услуг, скажем, в Чикаго, или конкурировать с евро в Штутгарте. Экономисты давно считают успешными, то есть стабильными эти валюты, и в определенных географических областях у них естественная монополия. Она возникает в результате внешних сетевых факторов: платить за еду йеной в Нью-Йорке не имеет смысла, поэтому почти все клиенты будут использовать доллары», — заключили специалисты.

Они отметили, что единственное место, где цифровые деньги могут выиграть конкуренцию у обычных платежных средств — на черном рынке, но это негативно влияет на их репутацию.