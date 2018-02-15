С января прошлого года спрос на разработчиков со знанием технологии блокчейн увеличился на 700%, а за последний месяц для 40% вакансий в проектах разработки программного обеспечения требовались навыки, связанные с технологией блокчейн.

По данным проекта Upwork, который ищет фрилансеров и контрактных сотрудников, за год спрос на специалистов, связанных с технологией распределенного реестра, вырос более чем на 35000%. Кроме разработчиков бизнесу также требуются консультанты для подготовки ICO, сообщает TechCrunch .

Основатель сети Еthereum Виталик Бутерин, считает, что основные разработчики и исследователи должны быть в штате нескольких компаний или организаций.

«Также, знание технических данных должно быть демократизировано, чтобы больше людей могли чувствовать себя комфортно, участвовать в исследованиях, дискуссиях и критиковать изменения», - заявил он.