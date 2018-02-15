Правоохранительные и проверяющие органы РФ оказывают чрезмерное давление на малый бизнес в России, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает ТАСС .

«Правоохранительные и все проверяющие органы считают, что они на передовом крае защиты родины. Я хочу сказать, что вы не на передовом крае защиты родины, вы на передовом крае ее уничтожения, когда вы такие вещи делаете с малым бизнесом, которые мы обсуждали», — заявил Греф, говоря о давлении контрольно-надзорных органов на малый бизнес в российских регионах.

По подсчетам Сбербанка, доля малого и среднего бизнеса в ВВП РФ не превышает 21%, в то время как в Турции, Польше или Бразилии этот показатель превышает 45%.

«Если смотреть на показатели развития малого бизнеса в мире, его долю в ВВП различных стран, то нам, мягко говоря, есть куда стремиться. Малый бизнес — основа для формирования диверсифицированной экономики», — заявил Греф. Он подчеркнул, что каждый обязан постоянно делать что-то для развития малого бизнеса в России.

Ранее Греф отмечал, что Сбербанк намерен в 2018 году нарастить кредитование малого и среднего бизнеса не менее чем на 20%.