России необходимо подготовиться и определиться, какое регулирование применять в отношении криптовалют, которые придут на смену бумажным деньгам. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал председатель правления Внешэкономбанка Сергей Горьков.



«Эра бумажных денег завершается, и наступает эра цифровых — это очевидно. Вопрос только в том, когда она наступит окончательно», — считает глава ВЭБа. Он предположил, что за время, которое понадобится на переход от привычных денег к криптовалюте, «успеет смениться поколение».

«Для этого уровень проникновения смартфонов и других электронных устройств должен быть близок к 100%. Думаю, успеет смениться поколение», — сказал Горьков.

Он считает, что криптовалюты — это форма денег, а не мыльный пузырь.

«Мыльным пузырем можно считать какую-то конкретную из них, например биткоин, ситуацию с которым надо оценивать прагматично. Эта криптовалюта была сильно переоценена и ничего под собой не имела. А от необеспеченной валюты нельзя ждать того, что она все время будет расти. Биткоин имел эффект пузыря, и на рубеже 2017—2018 годов он сдулся. Думаю, спекулянты, которых было много, потеряли огромное количество денег», — сказал топ-менеджер.

Он обратил внимание на то, как меняется отношение к критовалюте в обществе. «Еще в ноябре все ходили в розовых очках. Количество майнеров в нашей стране зашкаливало. Казалось, что это становится самой популярной профессией не только у взрослых, но даже у школьников. Сейчас (после резкого падения) ажиотаж немного утих», — пояснил глава ВЭБа.

Он не исключает, что в будущем популярнее будет не биткоин, а другая криптовалюта — «бит чего-то», может быть, даже «битрубль». «Название изменится, но все равно это будут электронные деньги», — уверен банкир.