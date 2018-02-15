Приоритетная задача правительства РФ, обозначенная в стратегии пенсионного развития — достижение уровня пенсий в 2,5 прожиточного минимума (около 25 тыс. рублей), заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Ольга Голодец.

«В ближайшей программе, в ближайших приоритетах развития пенсионной стратегии — это достижение уровня пенсий на уровне 2,5 прожиточного минимума. Если говорить в сегодняшних ценах — это где-то около 25 тысяч рублей. И эта задача является настолько приоритетной и настолько актуальной, что все движение сегодня должно быть подчинено именной этой задаче», — сказала Голодец на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Она пояснила, что эта цель обозначена в стратегии пенсионного развития.

При этом, по словам вице-премьера, динамика движения зависит от тех мер, которые будут приняты в ближайшей перспективе. «Конечно, у всех — и у экспертного сообщества, и у профессиональных сообществ — есть механизм приближения в реальной перспективе к этому параметру, и чем быстрее мы его достигнем, тем лучше будут чувствовать себя наши пенсионеры», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что «Пенсионный фонд перешел от дефицита к профициту». «На сегодняшний день Пенсионный фонд сбалансирован, для того чтобы обсуждать параметры, нужно обсуждать прежде всего финансовые истории и то, чего мы хотим достичь», — сказала Голодец, отвечая на вопрос, ведется ли сейчас обсуждение повышения пенсионного возраста.