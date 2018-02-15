Система пенсионных накоплений в России имеет большие риски, по статистике, в России нет ни одного человека, который за 40 лет смог накопить себе на пенсию, сообщила в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, комментируя предложенную ЦБ и Минфином РФ концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

«Система накоплений сегодня имеет большие риски, потому что сегодня мы стоим на пороге цифровой революции, появляются новые средства платежные. И может ли человек на протяжении 40 лет накопить себе на пенсию — это большой вопрос. К сожалению, статистика последних лет показывает неудовлетворительные результаты накоплений. В нашей стране нет примеров, чтобы человек за 40 лет накопил себе на пенсию», — отметила Голодец.

Вице-премьер подчеркнула, что самой эффективной системой остается принцип солидарности поколений, когда работающие граждане автоматически обеспечивают людей, которые получили право на пенсионные выплаты. «То есть здесь без комиссии, самым быстрым образом, мы получаем эффект. Это самая результативная система на сегодняшний день с точки зрения уплаты страховых взносов и получения пенсий», — сказала Голодец.