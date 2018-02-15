Банк «Глобэкс» аккредитован Федеральной корпорацией МСП в качестве уполномоченного банка для участия в программе стимулирования кредитования субъектов МСП.

Данная программа реализуется Корпорацией МСП в рамках взаимодействия с Банком России. В рамках программы банк может предоставлять кредиты субъектам МСП по фиксированной процентной ставке на льготных условиях: 10,6% — максимальная процентная ставка для малого бизнеса, 9,6% — для среднего бизнеса. Дополнительные комиссии и сборы не предусмотрены.

Срок льготного фондирования составляет до трех лет, а размер кредитных средств, привлеченных одним заемщиком в банке — от 3 млн рублей до 1 млрд. Максимальный лимит задолженности на одного заемщика в рамках программы составляет 4 млрд рублей.

В рамках программы кредитные средства могут быть предоставлены на финансирование мероприятий субъектов МСП для приобретения основных средств, на пополнение оборотных средств, на модернизацию и реконструкцию производства, запуска новых производств на базе действующего бизнеса по следующим приоритетным отраслям: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты, деятельность в области здравоохранения, а также сбор, обработка и утилизация отходов.