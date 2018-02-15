Российский рынок откроется ростом вслед за подъемом до 1,4% азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги на 0,35% и 0,7% соответственно. Котировки нефти растут на 4,7% до $65 за баррель несмотря на увеличение запасов сырой нефти на 1,8 млн барр. и продолжение роста добычи в США (+20 тыс б/с за неделю, итого 10,2 млн б/с), но при снижении запасов в Кушинге на 3,6 млн барр. В итоге увеличение запасов оказалось меньше значений, которые прогнозировали эксперты, что оказало положительный результат на котировки нефти. Однако проблема роста добычи в США на фоне снижения добычи странами ОПЕК и вне картеля остается открытой и постепенно положительный эффект от сделки ОПЕК «плюс» может снизиться. Но на данный момент рубль укрепился на 1,6% до 56,7 за доллар и на торгах в четверг получит дополнительную поддержку от выплаты страховых взносов. При этом снова звучат заявления от главы Минфина США о скором вводе новых санкций против России. Мы считаем, что санкций можно ожидать ближе к выборам президента РФ: в середине марта 2018 года.

Отметим, что данные по инфляции в США оказались лучше прогноза, но доллар после укрепления к евро на 0,6% до $1,227 за евро ослаб к текущему моменту на 1,55% до $1,246 за евро. Очевидно, инвесторы хотят дождаться подтверждения роста инфляции, и поэтому не стали обращать внимание на разовый сюрприз. Однако увеличение инфляционного давления и ожидание подъема процентной ставки до 1,75% толкают доходность гособлигаций США и 3-х месячную кредитную ставку LIBOR к высоким отметкам в 2,9% и 1,85% соответственно. Это может выступить сильным драйвером для оттока капитала с развивающихся рынков.