Глава ВТБ Андрей Костин поддержал работу председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая начала работу по расчистке банковского сектора и внесла вклад в снижение инфляции к самым низким за всю историю страны показателям, сообщает РИА Новости .

«Я очень уважаю и поддерживаю Эльвиру Набиуллину. Она женщина, но, наверное, единственный из руководителей Центрального банка за весь постсоветский период, имевшая по-настоящему храбрость и мужество, чтобы начать расчистку банковского сектора, чего до нее никто не делал. Ни один из предшественников не имел достаточно, как говорят на Западе, «guts», «кишок», чтобы это сделать», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что главу Центробанка много критикуют за ее действия в этом направлении, однако сам Костин Набиуллину поддерживает. Он также назвал главу регулятора хорошим специалистом в области макроэкономики.

«Она действительно выстроила систему, которая привела сегодня совместно с правительством к самой низкой инфляции за всю историю нашей страны, она сумела сегодня довольно четко контролировать банковский сектор», — указал Костин.