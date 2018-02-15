Глава ВТБ Андрей Костин считает, что курс рубля будет оставаться стабильным и исключает повторение девальвации 2014 года, сообщает РИА Новости .

«Рубль последнее время демонстрировал достаточно серьезную стабильность. Я думаю, что есть основания считать, что он достаточно стабильным будет», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Тем более есть позитивные сдвиги. Допустим, крупнейшие рейтинговые агентства сегодня заявили о том, что у них позитивный взгляд, и о том, что, возможно, вернут Россию на инвестиционный уровень. Они явно погорячились в политических целях в свое время. Поэтому я думаю, что если не будет каких-то неожиданностей, то рубль будет вести себя достаточно спокойно, не будет серьезных провалов, ничего подобного, что было в 2014 году, у нас не будет», — отметил он.

Агентства S&P и Fitch должны принять очередное решение о пересмотре суверенного рейтинга РФ 23 февраля.

Fitch оценивает суверенный рейтинг РФ как инвестиционный — «BBB-» с «позитивным» прогнозом. S&P оценивает рейтинг как «BВ+» с «позитивным» прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории.