Сделка по продаже Проминвестбанка — украинской «дочки» Внешэкономбанка — может быть закрыта до 1 мая. Об этом журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков.

«Мы ожидаем решения, которое взаимоприемлемо и для Нацбанка Украины, и для нас. Поэтому мы думаем, что до 1 мая мы можем сделку закрыть», — сказал Горьков.



При этом глава ВЭБа не стал уточнять, кому будет продана «дочка».

Изначально ВЭБ планировал закрыть сделку по продаже Проминвестбанка в июле 2017-го, однако затем сроки сдвинулись на 2018 год.

В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк и БМ Банк (принадлежит ВТБ).