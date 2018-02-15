Региональный протекционизм является серьезной проблемой для экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на Российском инвестиционном форуме.

«У нас есть в стране такая серьезная проблема — это региональный протекционизм, когда регионы ограничивают в системе госзакупок или при подписании инвестиционных соглашений, что давайте все делать у нас. Самое яркое проявление этой истории — это цементная отрасль, когда каждый регион строит свой цементный завод, чтобы, не дай бог, не покупать у соседей, и в итоге загруженность этих предприятий — менее 50%», — рассказал Орешкин.

Он считает, что необходимо развивать специализацию и не забывать о сильных сторонах. Свои слова Орешкин проиллюстрировал анекдотом. «Мне это рассказал один американец: «Знаешь, в чем между нашими странами разница? У вас один человек бутылку водки открывает, и он же разливает, а у нас один открывает, другой разливает, и каждый делает это лучше всех в мире». «Не надо стараться иметь все у себя, надо специализироваться на том, что ты делаешь лучше всего», — подытожил министр.