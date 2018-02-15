Ставки по ипотечным кредитам в 2018 году будут снижаться, но если есть потребность в жилье, то не стоит ожидать более низких ставок. Такое мнение высказал глава АИЖК Александр Плутник в ходе Российского инвестиционного форума.

«В 2018 году ставка в среднем составит 9%, а концу года, может, и 8% и дальше будет демонстрировать тенденцию к снижению. Это будет происходить и в трехлетней перспективе. Это не значит, что надо ждать, когда будет ставка 7—8%, и жить в старом жилье, надо исходить из сегодняшних потребностей», — сказал Плутник.

В качестве аргумента в пользу приобретения жилья он указал на то, что «цены сегодня не растут».