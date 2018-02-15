Аналитический центр НАФИ при поддержке Банка России проведет первое исследование доступности услуг кредитных организаций для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. В фокус внимания попадут московские офисы крупных банков, следует из сообщения Центробанка.

Критерии рейтинга доступности представители НАФИ и 20 крупнейших российских банков обсудили в ходе встречи, которая прошла в ЦБ. «Рейтинг будет сформирован в соответствии с уровнем адаптации кредитных организаций к нуждам исследуемых групп граждан. Первое исследование, которое проведет аналитический центр НАФИ при поддержке Банка России, коснется московских офисов крупных банков. Экспертам-пользователям из числа людей с различными формами инвалидности предстоит проанализировать доступность информации на сайте кредитной организации, возможность получения необходимых услуг и информации по телефону, а также при личном визите в банк. Кроме того, банки проверят на дружественность и открытость к посетителям с маленькими детьми», — рассказали в ЦБ.

В ходе обсуждения критериев оценки участники встречи поддержали решение направить в исследовательскую группу перечень расположенных в столице доступных офисов каждого из банков, а также по желанию проинформировать в офисах и на сайте об имеющихся приспособлениях для клиентов с инвалидностью. Таким образом, итогом исследования, помимо рейтинга, станет экспертная оценка качества произведенных изменений, что позволит кредитным организациям скорректировать дальнейшую работу в этом направлении.

Участники встречи предложили ряд конструктивных уточнений и дополнений к представленной методике исследования. Предполагается, что эксперты начнут работу в марте, после доработки методики с учетом высказанных замечаний.



О необходимости ликвидации барьеров при получении финансовых услуг и проведении соответствующей оценки их доступности неоднократно говорилось на заседании созданной регулятором профильной рабочей группы по повышению доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Кроме того, в 2017 году Банк России направил рекомендации по улучшению качества обслуживания клиентов с инвалидностью банкам, страховым компаниям и иным некредитным финансовым организациям. В текущем квартале регулятор намерен провести проверку выполнения этих рекомендаций.