Управление людьми строится по тем же принципам, что и 160 лет назад, когда задачей бизнеса было научить людей работать на фабриках, сказал управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

«Главная задача бизнеса — сделать из людей роботов, как это было, когда надо было людей из деревень научить работать на заводах. Но что предоставляют конкурентные преимущества сейчас? Безусловно, креативный фактор. Как построить компанию, где идеи каждого сотрудника имеют равный шанс на воплощение, а не только руководителей. Главная задача бизнеса сейчас — сделать человека человеком, но мы продолжаем идти теми же путями, что и 160 лет назад», — сказал Лотаков.

По его мнению, управление креативностью сейчас является главным вызовом для бизнеса.