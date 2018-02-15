Пять европейских стран в прошлом году обращались к Европейскому центральному банку за консультациями о мерах по ограничению использования наличных денежных средств. Об этом сообщил член исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш во время симпозиума в Deutsche Bundesbank (Центробанке Германии) в среду.

За 2017 год в ЕЦБ поступило пять запросов — от Кипра, Болгарии, Бельгии, Португалии и Дании — о рассмотрении национальных законопроектов, касающихся ограничения наличных платежей в этих странах. Мерш отметил, что это представляет собой резкий рост по сравнению с количеством консультаций по этой теме в предыдущие годы.

Выступая в защиту наличных денег, он отметил, что это средство платежа «всегда работает», если альтернативные способы оплаты больше невозможны, например из-за сбоя питания. Новые варианты оплаты не могут заменить операции с наличными евро — они могут только дополнить их, поэтому Евросистема должна будет продолжать обеспечивать существование наличных денег.



«Таким образом, наличные деньги явно повышают устойчивость общества и обеспечивают его функционирование, особенно в критические периоды. Банкноты евро сохранят свое место и свою роль в обществе в качестве законного платежного средства в течение очень долгого времени. Не существует жизнеспособной альтернативы наличным евро», — заявил Мерш.