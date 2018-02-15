Александр Шохин предупредил, что внесение изменений в налоговое законодательство сопряжено с рядом проблем, в том числе и в плане защиты добросовестного бизнеса.

По его словам, теперь по законам жанра их можно привлечь к уголовной ответственности за прошлые грехи. И в этой связи желания выходить из тени у многих нет.

«Надо говорить о надзорных и правоохранительных каникулах для таких предпринимателей», — отметил Шохин.

Как сообщает РБК , в ходе сессии на сочинском форуме глава РСПП также заявил, что времени на обсуждение изменений налоговой системы нет. «Налоговые законопроекты должны быть внесены в Государственную думу в самый сложный период существования правительства, а именно переформирования, где-то в конце апреля — начале мая, может в конце мая», — пояснил Шохин.

При этом он отметил, что в ходе обсуждения этого вопроса приходится говорить эвфемизмами, потому что «речь должна идти о донастройке системы в целом».