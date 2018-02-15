Базирующаяся в Сан-Франциско криптовалютная компания Coinbase представила платформу Coinbase Commerce, позволяющую торговым фирмам по всему миру принимать к оплате криптовалюты биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

Платформа уже успешно интегрирована канадской интернет-компанией Shopify, которая специализируется на разработке программного обеспечения для онлайн- и розничных магазинов.

Как сообщает ForkLog , для регистрации на платформе необходим лишь адрес электронной почты и телефон. В настоящее время Coinbase Commerce поддерживает несколько наиболее популярных криптовалют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

По словам представителей Coinbase, миссия компании заключается в создании открытой финансовой системы. При этом, в отличие от предыдущих аналогичных продуктов компании, Coinbase Commerce предоставляет мерчантам полный контроль над криптоактивами.