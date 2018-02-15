Банк Citibank India уведомил клиентов о том, что, приняв во внимание обеспокоенность финрегуляторов разных стран, он принял решение запретить пользователям приобретать криптовалюту с помощью кредитных и дебетовых платежных карт.

Глава Ассоциации банков Индии Виджай Каннан заметил, что будет неудивительным, если к инициативе присоединятся и другие банки страны, сообщает Anycoin .

Напомним, вчера стало известно, что крупнейший австралийский финансовый конгломерат Commonwealth Bank of Australia запретил покупать криптовалюту с помощью кредитных карт. Ранее с подобным решением выступили ведущие финансовые конгломераты США J.P. Morgan Chase и Bank of America и Citigroup. Затем к ним присоединился британский Lloyds Banking Group.