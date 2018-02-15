Известный американский экономист и профессиональный инвестор Чарли Мангер назвал биткоин «ядовитой отравой» и призвал правительства «задавить его» регулированием.

Считая биткоины легкими деньгами, он бы не хотел, чтобы они появились у членов его семьи, и «надеется в этом на Бога».

«Я ни на секунду не задумывался над тем, чтобы приобрести биткоины. Я испытывал к нему отвращение с того момента, как он появился. Чем более популярным он становился, тем больше я его ненавидел. Это просто отвратительно, как люди увлечены им», — заявил Мангер.

Как напоминает ForkLog , несмотря на почтенный возраст, Чарльз Мангер по-прежнему занимает пост вице-председателя совета директоров американского холдинга Berkshire Hathaway.