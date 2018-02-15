Банк России 14 февраля исполнил обязательства по купонным облигациям третьего выпуска (№ 4-03-22BR1-7), выплатив номинальную стоимость облигаций и купонный доход. Информация об этом размещена в четверг, 15 февраля, на сайте регулятора.

Напомним, размещение третьего выпуска купонных облигаций Банка России стартовало 14 ноября 2017 года. В общей сложности в ноябре, январе и феврале состоялось шесть аукционов (еще один аукцион — декабрьский — был признан несостоявшимся) с совокупным объемом размещения 247 млрд 410,2 млн рублей, что оказалось примерно вдвое меньше объема выпуска (500 млрд).

ЦБ погасил купонные облигации третьего выпуска в объеме 247 млрд 410,2 млн рублей по номиналу и выплатил купонный доход по данным бумагам в размере 4 млрд 940,8 млн рублей (19,97 рубля на одну облигацию).

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором в августе 2017 года для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.



В общей сложности размещались шесть выпусков КОБР, первые три на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый и пятый выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд и 300 млрд рублей соответственно. Во вторник, 13 февраля, был проведен первый аукцион по размещению шестого выпуска КОБР. Объем спроса и, соответственно, размещения составил порядка 151,2 млрд рублей при предложенном объеме выпуска 400 млрд.