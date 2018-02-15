В ЦБ состоялось общественное обсуждение проекта стратегии повышения финансовой доступности в России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Разработчики документа ответили на вопросы представителей профессиональных объединений участников рынка, общественных и правозащитных организаций, институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса, соответствующих министерств и ведомств, а также получили конструктивные предложения по уточнению и дополнению отдельных положений стратегии повышения финансовой доступности в России на период 2018—2020 годов», — говорится в сообщении.

По информации Банка России, в целом участники встречи высоко оценили стратегию — первый в России официальный документ, направленный на системное решение вопросов финансовой доступности для удаленных и сельских районов, малообеспеченного населения, людей с инвалидностью и маломобильных граждан, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Собравшиеся также поддержали приоритет развития сегмента цифровых финансовых услуг, следует из релиза.

Разработчики стратегии отметили, что ее необходимо рассматривать в комплексе с другими стратегическими документами в связанных сферах, такими как стратегия государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, стратегия повышения финансовой грамотности населения в РФ на 2017—2023 годы и основные направления развития финансовых технологий на период 2018—2020 годов.

В ходе дискуссии прозвучали уточняющие комментарии по ряду положений стратегии. В частности, для субъектов малого и среднего предпринимательства было предложено включить в приоритетные вопросы повышение доступности и качества страховых услуг для страхования предпринимательских рисков. Кроме того, участники обсуждения отметили, что необходимо дополнить институты финансирования начинающих предпринимателей микрофинансовыми организациями предпринимательского финансирования. Также на встрече шла речь о необходимости принятия стандарта по ответственному кредитованию, разработка которого в настоящий момент ведется Банком России совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования и заинтересованными кредитными организациями.

По итогам заседания Банк России предложил сформировать экспертный совет по мониторингу реализации стратегии с привлечением представителей различных институтов, участвующих в общественном обсуждении документа.



Предполагается, что проект стратегии повышения финансовой доступности в России в окончательной редакции будет утвержден Центробанком в марте текущего года.