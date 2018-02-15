Центральный банк РФ планирует начать регулировать киберриски в рамках дополнительных требований к капиталу банков, необходимому на покрытие киберрисков в составе операционных рисков в соответствии с внутренними процедурами оценки достаточности капитала (ВПОДК), с 1 января 2019 года. Об этом рассказал начальник управления департамента банковского регулирования ЦБ Михаил Бухтин в ходе выступления на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Мы планируем ввести это 1 января 2019 года», — сообщил он.



Бухтин отметил, что публикация требований по киберрискам планируется в первом полугодии 2018 года.