Bloomberg представил новую версию рейтинга самых «несчастных экономик» мира, его возглавила Венесуэла. В этом году в рейтинг, формируемый на прогнозах по инфляции и безработице на будущий год, вошли 66 стран, передает РБК .



Индекс несчастья Венесуэлы равняется 1 872 пунктам, страна признается агентством самой худшей экономикой мира четвертый год подряд. Причем в 2018 году ситуация в Венесуэле станет хуже.

Второе место в рейтинге в 2018 году заняла Южная Африка (1833,1 пункта), далее идут: Аргентина (1 827,1 пункта), Египет (1 826,4 пункта), Греция и Турция (1 820,6 пункта), Украина (1 817,8 пункта), Испания (1 817,3 пункта), Бразилия (1 815,8 пункта) и Саудовская Аравия (1 815,4 пункта).

Украина выросла в рейтинге до седьмой позиции с пятой, Испания сохранила за собой восьмое место, Египет, несмотря на невысокое четвертое место, тоже демонстрирует позитивную динамику: в рейтинге на 2017 год Египет занимал второе место.

Статус наименее несчастной экономики мира заполучил Таиланд, следом за ним идет Сингапур.

«Индекс несчастья страны основывается на вековом представлении о том, что низкая инфляция и безработица являются показателями того, насколько хорошо живется резидентам экономики», — пишет Bloomberg. В то же время постоянно низкие цены могут быть признаком плохого спроса, а слишком низкая безработица вредит работникам, которые хотят получше трудоустроиться.

Результаты отражают прогноз по мировой экономике, который остается в целом позитивным: в 2018 году ожидается рост мировой экономики на 3,7%.

Как отмечает Bloomberg наилучшую динамику роста в рейтинге показала Мексика, приблизившаяся на 16 позиций к статусу наименее несчастной страны, Румыния, наоборот, опустилась на 16 мест, заняв 34 позицию.