Бизнес-план Внешэкономбанка предусматривает получение в 2018 году прибыли по российским стандартам бухучета (РСБУ) на уровне нескольких миллиардов рублей.

Об этом глава ВЭБа Сергей Горьков заявил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, отвечая на вопрос ТАСС .

«У нас несколько миллиардов (рублей) заложено в бизнес-плане прибыли (на 2018 год). У нас главная задача на 2018 год — чтобы он был прибыльный», — сказал он, уточнив, что речь идет о прибыли по РСБУ.

В начале прошлого года глава ВЭБа Сергей Горьков сообщал, что госкорпорация, скорее всего, получит убыток по итогам 2017-го. Однако Минфин ожидал, что ВЭБ выйдет на прибыль по итогам 2017 года. Сам Горьков полагал, что прибыльным будет только 2018-й.

