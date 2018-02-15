На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в рамках инвестфорума в Сочи представители бизнеса обсуждали вопросы создания отдельного закона о неналоговых платежах, рассказал РБК глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.



«Как всегда обсуждались неналоговые платежи и развилка, которая есть — будет ли это в налоговом кодексе или это будет отдельным законом», — сказал Катырин. Бизнес настаивает на создании отдельного закона о неналоговых платежах, отметил он. «Если это будет глава в Налоговом кодексе, то все репрессивные меры потянутся за этими неналоговыми платежами: арест счетов, пени, уголовные дела и так далее», — указал глава ТПП.

По его словам, на встрече председателя правительства с бизнесом также обсуждалось расширение полномочий Российского экспортного центра (РЭЦ). Речь идет не только об увеличении финансирования и количества сотрудников, но о большой самостоятельности РЭЦ. «Расширение полномочий — это не только люди и деньги, это еще и возможность принимать самостоятельные решения, не согласовывая их с Минфином, с Минпромторгом и так далее», — сказал Катырин.

«Говорили об архаизме нашего валютного контроля, который мешает особенно малым и средним компаниям», — продолжил он. У таких компаний в отличие от крупного бизнеса нет служб, занимающихся подготовкой документации по возврату НДС и т.д. «У малых компаний — это большая проблема, поэтому нужно, конечно, при нынешней прозрачности всего бизнеса можно валютный и экспортный контроль гораздо серьезней сократить», — сказал Катырин.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобавшили в беседе с РБК отметил, что на встрече с Медведевым «каждый старался обсудить свою собственную проблему». «Санкции не затрагивали. (глава РСПП Александр) Шохин поднял вопрос о предсказуемости (макроэкономической политики). Премьер сказал, что если правительство и парламент сохранятся (в нынешнем составе) в течении следующих пяти лет, то предсказуемость можно будет гарантировать», — сообщил он.

По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, в повестке «нет драматических изменений, возможны точечные изменения».

«Люди, которые отвечают за сегодняшнюю макроэкономическую парадигму, текущий состав правительства, свои позиции по ключевым вопросам давно обозначили», — подчеркнул он.