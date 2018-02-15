Биткоин, остающийся самой популярной в мире криптовалютой, в четверг ускорил рост, преодолев психологическую отметку в 10 тыс. долларов.

Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 22:25 за биткоин предлагали 10 тыс. 157,5 доллара (+9,13%). Его капитализация превысила 171 млрд долларов, а всех криптовалют — 477 млрд долларов.

В последний раз биткоин торговался в районе данной отметки в конце января. Своего исторического максимума в 20 тыс. долларов биткоин достиг 17 декабря прошлого года, после чего начал снижаться.