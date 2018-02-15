Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в большинстве обанкротившихся банков, отчиталось в четверг, 15 февраля, о последних решениях судов различных инстанций по его искам к бывшим руководителям и собственникам ряда кредитных организаций.

В частности, сообщается, что Девятый арбитражный апелляционный суд 29 января 2018 года оставил без изменения определение Арбитражного суда Москвы от 17 ноября 2017 года по иску АСВ к контролирующим лицам банка «Навигатор» (лицензия отозвана 13 мая 2014-го, признан банкротом в июле того же года).

АСВ в июле 2017 года подало в столичный арбитраж заявление о привлечении лиц, контролировавших банк, — Виктора Карпенко, Любови Краснер и Павла Фетисова — к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 4 млрд 853,376 млн рублей. Напомним, что в конце марта 2014 года председатель правления банка Виктор Карпенко был отправлен в отставку. Павел Фетисов на момент отзыва лицензии у банка значился председателем его совета директоров, а также и. о. председателя правления.

В ноябре-2017 арбитраж Москвы отказал АСВ в удовлетворении заявленных требований. Таким образом, январским постановлением вышестоящей инстанции апелляционная жалоба конкурсного управляющего была оставлена без удовлетворения.

Еще одно решение касается иска АСВ к контролирующим лицам североосетинского Банка Развития Региона (лицензия отозвана 14 октября 2013-го, признан банкротом в декабре того же года). Подав в декабре 2016-го иск в Арбитражный суд Северной Осетии, агентство рассчитывало взыскать с Сергея Доева, Натальи Царевой, Светланы Бурнацевой, Ларисы Баскаевой, Роберта Хетагурова, Ирины Мамсуровой, Руслана Короева, Геннадия Кокова и Магомета Макоева в совокупности 2 млрд 58,575 млн рублей.



«Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от 21 декабря 2017 года в удовлетворении требований о привлечении к субсидиарной ответственности Царевой Натальи Валерьевны, Бурнацевой Светланы Хаджимуратовны, Баскаевой Ларисы Сергеевны, Хетагурова Роберта Николаевича, Мамсуровой Ирины Сосланбековной, Короева Руслана Коспулатовича, Кокова Геннадия Витальевича и Макоева Магомета Каурбековича отказано , в отношении Доева Сергея Измаиловича производство по делу приостановлено до окончания расчетов с кредиторами банка», — говорится в сегодняшнем сообщении АСВ.

В феврале 2015-го бывший предправления БРР Сергей Доев, который также был одним из владельцев кредитной организации, получил 3,5 года колонии за хищение 1,3 млрд рублей из банковского хранилища ценностей.

Также суды не поддержали АСВ в тяжбе с контролирующими лицами Международного Торгово-Промышленного Банка (Тверь, лицензия отозвана 5 мая 2011-го, признан банкротом в июле того же года), с которых агентство намеревалось взыскать около 81,056 млн рублей. Ответчиками в иске от февраля 2016 года, поданном в Арбитражный суд Тверской области, значились Ирина Сакадынская, Светлана Виноградова, Александр Зенин и Дмитрий Орлов.

«Определением Арбитражного суда Тверской области от 9 ноября 2017 года в удовлетворении заявленных требований отказано. Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 12 февраля 2018 года, определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба агентства — без удовлетворения», — указано в сегодняшнем отчете.

