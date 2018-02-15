Оспаривание Агентством по страхованию вкладов сомнительных сделок ликвидируемых банков пополнило их конкурсную массу за последние три года почти на 7 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном накануне сообщении агентства по итогам состоявшегося 13 февраля заседания общественного совета при АСВ по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций.

Комментируя ситуацию с оспариванием сделок по предпочтительному удовлетворению требований отдельных кредиторов, директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева отметила, что агентство таким образом «исполняет закон, который трактует эту деятельность как обязанность конкурсного управляющего». Она подчеркнула, что «при принятии решения об обращении в суд агентство не оспаривает все подряд, а очень внимательно отбирает действительно сомнительные операции и сделки».

Представители кредиторов отметили, что в ряде банков с отозванной лицензией возможностью получить все средства смогли воспользоваться только те, кто был связан с их руководством.

Медведева рассказала, что из 195 кредитных организаций, признанных банкротами в период с 2015 по 2017 год, в 160 были выявлены сделки с предпочтением, в том числе в 128 организациях они были совершены в интересах физических лиц. При этом в среднем количество поданных исков по предпочтительному удовлетворению требований физических лиц не превышает 2—3% от количества кредиторов первой очереди. Оспаривание сомнительных сделок за последние три года пополнило конкурсную массу ликвидируемых банков почти на 7 млрд рублей живых денег, свидетельствуют данные АСВ.

«Агентство по страхованию вкладов действует в строгом соответствии с действующим законодательством, учитывая действующие критерии «сомнительности» сделок. Однако если законодатель изменит эти критерии, для того чтобы максимально учесть интересы всех сторон, АСВ будет им неукоснительно следовать», — подчеркивается в релизе.

Ранее АСВ сообщило, что оспаривает в основном три вида сомнительных сделок разорившихся банков. В первую очередь это сделки, направленные на незаконное увеличение реестра требований кредиторов, например попытки включить в реестр фиктивные вклады. Также оспариваются так называемые подозрительные сделки: нерыночные сделки и сделки без оплаты. Третья категория оспариваемых сделок — как раз сделки по предпочтительному удовлетворению требований отдельных кредиторов.



Кроме того, газета «Коммерсант» написала, что АСВ готово ограничить оспаривание сделок, совершенных физическими лицами незадолго до банкротства банка, в том числе по снятию денег. На обсуждение предлагаются два варианта законодательного решения проблемы: либо запретить оспаривать такие ситуации совсем, либо ограничить сумму оспаривания операций физлиц. Ранее стало известно, что АСВ начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства.