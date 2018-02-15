Агентство по страхованию вкладов начнет расчеты с вкладчиками уфимского Уралкапиталбанка не позднее 1 марта 2018 года, а банки-агенты для осуществления выплат будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 февраля. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Банк России в четверг, 15 февраля, отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. В связи с тем, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов , каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение в установленные сроки возмещения по вкладам.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 февраля 2018 года.

До даты начала страховых выплат АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема соответствующих заявлений.



Заявления на выплату возмещения по вкладам могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.