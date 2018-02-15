Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с 17 января 2018 года расчеты с клиентами банка «Северный Кредит», по состоянию на 12 февраля выплатило более чем 14,7 тыс. вкладчиков порядка 3,8 млрд рублей страхового возмещения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства в четверг, 15 февраля.

Выплаченная сумма составляет 93,7% ответственности агентства по данному страховому случаю, уточняется в релизе.

Напомним, лицензия у банка «Северный Кредит» была отозвана 29 декабря 2017 года. В частности, пояснялось, что в ходе проводимой Банком России инспекционной проверки был установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. «Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). Договор о приобретении ценных бумаг заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки «схемных» операций. Таким образом, недобросовестные действия руководства КБ «Северный Кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения», — отмечал регулятор.

За несколько дней до отзыва лицензии «Северный Кредит» на своем сайте сообщил об исчезновении руководства .

Выплата страхового возмещения вкладчикам рухнувшего банка производится через Сбербанк и РНКБ. Страховое возмещение выплачивается в восьми субъектах РФ, в том числе Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.



АСВ ранее сообщило, что общий объем страховых выплат , в соответствии с реестром обязательств банка, может составить около 4 млрд рублей, за компенсациями могут обратиться порядка 15 тыс. вкладчиков. В РНКБ уточнили, что «крымские» выплаты в адрес 6,8 тыс. человек превысят 860 млн рублей.